إحدى الشركات التابعة لـ«أوراسكوم للتنمية مصر» توقع قرضا مشتركا بقيمة 6 مليارات جنيه

أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر – الرائدة في مجال التطوير العقاري والسياحي- عن إبرام عقد قرض مشترك بقيمة 6 مليارات جنيه لصالح الكيان التابع “أوراسكوم العقارية”، لتمويل مشروعها أو يست بغرب القاهرة.

وتبلغ فترة سداد القرض 10 سنوات وسيتم استخدام القرض لإعادة تمويل التسهيل الائتماني السابق التي حصلت عليه الشركة والبالغ 1.5 مليار جنيه في 2022، وأيضًا تمويل و تسريع وتيرة البناء للمراحل التي تم إطلاقها بالمشروع .

وقد بدأت الشركة بالفعل تسليم العديد من الوحدات في المرحلة الأولى خلال عام 2023، وتعتزم تسليم أكثر من 1000 وحدة سكنية خلال عام 2024.

وقد قامت إي إف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد والمدير والمروج لصفقة لشركة أوراسكوم العقارية، والبنك التجاري الدولي وبنك مصر بدور المرتبين الرئيسيين للقرض، ومكتب Partners & MHR بالاشتراك مع Case & White بدور المستشار القانوني لشركة أوراسكوم العقارية.

وفي هذا السياق أعرب أشرف نسيم المدير المالي لمجموعة أوراسكوم للتنمية، عن سعادته بحصول الشركة على هذا التمويل لمشروع أويست.

وأضاف أن التمويل سيعزز الموقف المالي للمشروع ويدعم خطة الشركة لتسريع وتيرة أعمال التشييد والبناء والاستمرار في عمليات التسليم المبكر للوحدات السكنية الذي بدأتها بالفعل في وقت سابق من هذا العام.

وأوضح أنهُ يعد شهادة على ثقة المؤسسات المالية في أداء الشركة كما سيتناسب تمديد الستحقاق مع الملف المالي للشركة.

ويعد نجاح اتفاقية القرض علامة فارقة ومهمة في مراحل تطوير المشروع وشهادة على المصداقية والوضع المالي القوي لمشروع أويست، فضلاً عن انعكاس للثقة في قدرة شركة أوراسكوم العقارية على الوفاء بالتزاماتها المالية.