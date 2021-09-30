إحداهم بتعاملات 40 مليون جنيه.. أحدث 3 قضايا تجارة عملة ضبطتها «الأموال العامة» (تفاصيل)

كشفت مباحث الأموال العامة ، عن 3 قضايا تجارة عملة في العديد من المحافظات، أبرزها لتاجر أقمشة بتعاملات بلغت 40 مليون جنيه، بعدما أثبتت التحريات التجارة في النقد الأجنبي خارج السوق المصرية، عن طريق إجراء عمليات بيع وهمية لبعض الأجانب.

وننشر تفاصيل ضبط 3 قضايا تجارة عملة في محافظات الإسكندرية والمنوفية، التي ضبطت المتهمين فيها مباحث الأموال العامة.

عمليات بيع وهمية للأجانب حيلة تاجر أقمشة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أن صاحب محل لتجارة الأقمشة -مقيم بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية، له معلومات جنائية- يمارس نشاطًا إجراميًا بمجال الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، متخذًا من المحل الخاص به بمنطقة الجمرك مسرحًا لمزاولة نشاطه المؤثم، ويجري عمليات بيع وهمية لبعض الأجانب المقيمين داخل البلاد من خلال ماكينات نقاط البيع بالعملة الأجنبية، باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، والصادرة من بنوك بالخارج.

وبعد ذلك يقوم بتسييل تلك المبالغ ويستبدلها لهم بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء مقابل عمولة مالية، إضافة إلى الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقًا للفحص المستندي 40 مليون جنيه مصري.

تجارة عملة من حصيلة معارض ملابس

والقضية الثانية، ضبطتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بعدما كشفت تجارة صاحب شركة ملابس -مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية- في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية من خلال تلقي تحويلات مالية بالعملة الأجنبية على حسابه بأحد البنوك، نظير إقامة معارض ملابس داخل دولتين بالخارج، وعقب استلامه تلك المبالغ يستبدلها بأسعار السوق السوداء مستفيدًا من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاته خلال الفترة من عام 2017 حتى عام 2019، طبقًا للفحص المستندي مليون دولار أمريكي.

صراف غير شرعي في كرداسة

وفي قضية ثالثة، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أن شخص -مقيم بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية- يمارس نشاطًا إجراميًا بمجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون.

وضُبط أثناء التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة، وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية.

وعثر بحوزته على هاتف محمول خاص بالمتهم، بفحصه تبين إحتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات المتبادلة الدالة على نشاطه المؤثم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.