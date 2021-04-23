إحداهما اختبأت في مزرعة مواشي.. سقوط عصابات لتجارة الأسلحة والمخدرات بـ4 محافظات (صور)

كشفت أجهزة الأمن عن نشاط العديد من عصابات تجارة الأسلحة والمخدرات في محافظات القليوبية والإسكندرية وأسيوط والشرقية، إحداهما اختبأت داخل مزرعة مواشي في مركز طوخ، وألقي القبض عليهم بإجمالي 30 متهمًا.

القليوبية.. سيدتان تتزعمان عصابة تجارة الأسلحة

فى القليوبية تعود التفاصيل إلى تأكيد معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع مديرية أمن القليوبية، أن 5 أشخاص وسيدتين -مقيمين بنطاق محافظتي المنوفية والقليوبية- يوجد لأربعة منهم معلومات جنائية، يتاجرون في المواد المخدرة مُتخذين من مزرعة لتربية الماشية بدائرة مركز شرطة طوخ مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهداف المزرعة المشار إليه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، أمكن ضبطهم.

وعثر بحوزتهم على بندقية آلية، 2 طبنجة، بندقية خرطوش، عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، كمية من مخدر الهيروين، والبانجو المخدر والحشيش، مبلغ مالي، 2 ميزان حساس، 13 هاتف محمول، 2 دراجة نارية، 18 رأس ماشية “من متحصلات بيع المواد المخدرة”.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخُدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهم الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أسيوط.. 18 متهمًا بـ40 قطعة سلاح

وفي أسيوط، وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة أبنوب.

وأسفرت جهودها عن ضبط 20 قطعة سلاح نارى، عبارة عن 9 بنادق آلية، 9 بنادق خرطوش، 2 فرد خرطوش بحوزة 18 متهمًا.

واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية ضمن الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

الإسكندرية.. ضبط هيروين وحشيش بمليون جنيه

وفي الإسكندرية، ضبطت إدارة مكافحة المخدرات 4 أشخاص أثناء توزيع كميات من الهيروين والحشيش قدرت بقيمة تجاوزت مليون جنيه.

جاء ذلك بعدما كشفت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى، الأمن العام، بالاشتراك مع مديرية أمن بالإسكندرية.

وأوضحت التحريات أن 3 عناصر إجرامية يمارسون نشاطًا إجراميًا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من دوائر أقسام شرطة أول وثان العامرية ومحرم بك، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وضبطت أجهزة الأمن 2 إسطوانة لمخدر الهيروين وكذا كميةو مجزئة لذات المخدر وزنت501,7 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول، ميزان حساس بحوزة عنصر إجرامي يوجد له معلومات جنائية، وذلك أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ 300 ألف جنيه، كما ضبط 110 طرب لمخدر الحشيش بحوزة شخصين يوجد لهما معلومات جنائية أثناء تواجدهما بدائرة قسمي شرطة محرم بك، ثان العامرية، بقيمة 770 ألف جنيه.

الشرقية.. إحباط ترويج آيس بـ 2.5 مليون

في الشرقية، رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، الأمن العام، ومديرية أمن الشرقية، نشاط عنصر إجرامي يوجد له معلومات جنائية، تخصص نشاطه في الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته كمية من مخدر الآيس “شابو” وزنت 1 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة، بمبلغ مليوني و500 ألف جنيه.