نتيجة ليقظة عناصر التأمين تمكنت قوة الإرتكاز الأمنى من التصدى للعناصر الإرهابية والإشتباك معها والقضاء على 10 أفراد إرهابيين ،

تمكنت عناصر القوات المسلحة في سعت ( 1700 ) اليوم 9-2-2020 من إحباط هجوم إرهابي على إحدى الإرتكازات الأمنية في شمال سيناء .

جاء ذلك في بيان للمتحدث العسكري للقوات المسلحة عبر صفحته الرسمية في فيسبوك.

القوات المسلحة : القضاء على 10 إرهابيين

وأوضح البيان أنه نتيجة ليقظة عناصر التأمين تمكنت قوة الإرتكاز الأمنى من التصدى للعناصر الإرهابية والإشتباك معها والقضاء على 10 أفراد إرهابيين ، وتدمير عربة دفع رباعى تستخدمها العناصر الإرهابية.

وتابع البيان أنه نتيجة لتبادل إطلاق النيران تم إصابة واستشهاد 2 ضابط و5 درجات أخرى .

وأكد البيان أن جارٍ أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم بمنطقة الحدث.

وأوضح أن القوات المسلحة والشرطة أكدا استمرار جهودهما فى القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.