إحباط هجومين على حاجزين أمنيين في العريش

سكاي نيوز، ومحمد مجديأحبطت قوات من الشرطة المصرية، الاثنين، هجومين منفصلين استهدفا حاجزين أمنيين بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء، موقعة 3 قتلى في صفوف المسلحين المتشددين، وفق ما نقله موقع سكاي نيوز.وقالت مصادر أمنية للمصدر ذاته إن "مسلحين قاموا بإطلاق النار على مركز أمني قرب قرية عاطف السادات

سكاي نيوز، ومحمد مجدي

أحبطت قوات من الشرطة المصرية، الاثنين، هجومين منفصلين استهدفا حاجزين أمنيين بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء، موقعة 3 قتلى في صفوف المسلحين المتشددين، وفق ما نقله موقع سكاي نيوز.

وقالت مصادر أمنية للمصدر ذاته إن “مسلحين قاموا بإطلاق النار على مركز أمني قرب قرية عاطف السادات في مدينة العريش”، وذلك في الهجوم الأول.

وفي توقيت متزامن، تعرض تمركز لقوات الشرطة بطريق جسر الوادي لهجوم مماثل، وفق المصادر التي أضافت أن قوات الشرطة ردت على الهجومين، مما أدى إلى مقتل 3 إرهابيين وإصابة اثنين آخرين، وفق المصدر ذاته

** اشتباكات

فيما قال اتحاد قبائل سيناء عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” منذ قليل انه حدث من قليل هجومين مسلحين بالعريش، وإن قوات إنفاذ القانون من الجيش و الشرطة قامت بالاشتباك مع العناصر الإرهابية التي قامت بالهجوم.

وفي هذا السياق أكد إبراهيم غريب أحد سكان مدينة العريش لـ المال أن هناك أصوات دوي انفجارات وطلقات نارية كثيفة استمرت منذ ما يقرب من ساعة.

ولم يصدر بيان رسمي عن الجيش أو وزارة الداخلية حول ما ذكرته المصادر

والجمعة، تعرضت قرية الروضة التابعة لمدينة بئر العبد في محافظة شمال سيناء أكبر هجوم إرهابي تشهده مصر في تاريخها، حيث قتل أكثر من 300 شخص داخل مسجد أثناء صلاة الجمعة.

ورفعت قوات الأمن في سيناء حالة التأهب إلى الدرجة القصوى، كما رد الجيش بشن غارات على مواقع للمسلحين في شبه الجزيرة شاسعة المساحة.