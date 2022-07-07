إحباط محاولة للتشاجر بأسلحة نارية في القاهرة

أحبطت الأجهزة الأمنية، محاولة التشاجر بعدما ألقت القبض على شخص لحيازته سلاح ناري في محافظة القاهرة.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة ، قد أكدت أن شخص له معلومات جنائية، في حيازته سلاح ناري بقصد الإعداد للتشاجر مع آخرين.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الإعداد للتشاجر مع شخص مقيم بدائرة القسم.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.