إحباط محاولة لتهريب كمية من طلقات الرش بسفاجا

مها أبوودن:تمكنت إدارة تفتيش الركاب بجمرك سفاجا برئاسة، عبدالراضى فؤاد حسن، مدير الجمرك من ضبط محاولة لتهريب كمية من طلقات الرش بالمخالفة لقانون الأسلحة، والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

مها أبوودن:

تمكنت إدارة تفتيش الركاب بجمرك سفاجا برئاسة، عبدالراضى فؤاد حسن، مدير الجمرك من ضبط محاولة لتهريب كمية من طلقات الرش بالمخالفة لقانون الأسلحة، والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الركاب والأمتعة والبضائع الواردة من ميناء ضبا السعودى على الباخرة بوسيدن، اشتبه مدحت على أحمد مأمور الجمرك، فى أمتعة الراكب م . م . ر و ووكيلا عنه ش . ف . ن والمشحونة بإحدى تريلات الأمتعة الشخصية الواردة من الكويت عن طريق الشحن البرى، وتم تشكيل لجنة لمعاينة الطرود، وبمعاينة الطرود تبين وجود 14 ألف طلقة رش ملفوفة، ومخبأة بكرتونة داخل بوتاجاز قديم ضمن الأمتعة الشخصية الخاصة بالراكب.

وقرر الدكتور طارق العزب، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحرالأحمر والمنطقة الجنوبية، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإبلاغ الجهات المختصة والعرض على النيابة.