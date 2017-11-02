سيـــاســة

إحباط محاولة لاستهداف أحد الكمائن بشمال سيناء

مقتل وإصابة 11 تكفيريًابدور إبراهيمواصلت قوات إنفاذ القانون من الجيش الثانى الميدانى بالتعاون مع القوات الجوية إحكام سيطرتها الامنية على مناطق مكافحة النشاط الارهابى بشمال سيناء، حيث تمكنت القوات من إحباط محاولة فاشلة للهجوم على إحدى نقاط الارتكازات الامنية، ونتيجة يقظة عناصر التأمين واستعداده
2 نوفمبر، 2017 2 نوفمبر، 2017

شارك الخبر مع أصدقائك

مقتل وإصابة 11 تكفيريًا

بدور إبراهيم

واصلت قوات إنفاذ القانون من الجيش الثانى الميدانى بالتعاون مع القوات الجوية إحكام سيطرتها الامنية على مناطق مكافحة النشاط الارهابى بشمال سيناء، حيث تمكنت القوات من إحباط محاولة فاشلة للهجوم على إحدى نقاط الارتكازات الامنية، ونتيجة يقظة عناصر التأمين واستعدادهم القتالى العالى تم رصد محاولة تسلل مجموعة من العناصر الارهابية المسلحة لمحيط الكمين ومبادرتهم باطلاق النيران، مما ادى الى فرار تلك العناصر والاختباء فى اماكن قريبة، وعلى الفور قامت القوات الجوية بمطاردة واستهداف العناصر الارهابية الهاربة وقتلت 5 تكفيرىين واصابة 6 اخرين وتدمير سيارة دفع رباعى ومبنيين حاولت تلك العناصر الاختباء بداخلها.

وتواصل عناصر القوات المسلحة عملياتها لتطهير سيناء من براثن الإرهاب الغادر.

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً

ADS Error Missing id parameter!