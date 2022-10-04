إحباط محاولة عناصر إجرامية تصنيع مخدر الهيروين في الإسماعيلية.. وضبط 75 كيلو مخدرات (صور)

كشفت أجهزة الأمن عن تورط 4 عناصر إجرامية في تصنيع مخدر الهيروين في محافظة الإسماعيلية ، وعثرت بحوزتهم على كميات كبيرة من المواد المخدرة وأدوات ومعدات التصنيع.

تعود التفاصيل، إلى ورود معلومات لقطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية ، تفيد بأن 4 عناصر إجرامية -يوجد لعدد ثلاثة منهم معلومات جنائية- وجميعهم مقيمين بدائرة مركزي شرطة أبوصوير، القنطرة شرق بالإسماعيلية، متورطين في الإتجار وتصنيع المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافهم وضبط اثنين منهم، وعثر بحوزتهما على كمية من مخدر الهيروين وزنت 25 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 40 كيلو جرام.

وتحفظت على كمية من مخدر الحشيش وزنت 5٫650 كيلو جرام، مخدر الشابو وزنت 250 جرام، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، مبلغ مالي، سيارة ملاكي، ميزان كهربائي، أدوات تصنيع مخدر الهيروين.

واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهمين الآخرين.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار بالمواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.