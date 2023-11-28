إحباط محاولة شخص وزوجته لتهريب عملات أجنبية في مطار القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ من ضبط مالك مركز تجميل وزوجته -مقيمان بمحافظة القليوبية- أثناء إنهاء إجراءات سفرهما على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوي، وحيازتهما مبالغ مالية عملة محلية، مخبأة داخل حقائبهما بالمخالفة للقانون.
وبمواجهتهما أقرا بملكيتهما للمبالغ المالية المضبوطة، واتخذت الاجراءات القانونية، وتولت النيابة لمباشرة التحقيقات.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانىء المختلفة للبلاد، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.