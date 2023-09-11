إحباط محاولة شخصين ترويج عملات مزورة على المواطنين في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على شخصين متهمين بحيازة مبالغ مالية مقلدة بقصد ترويجها على المواطنين، بعدما كشفت عامل -مقيم بالفيوم- بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزته مبالغ مالية مقلدة وصحيحة، هاتف محمول.

وبمواجهته أقر بتحصله عليها من شخص تعرف عليه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي -مقيم بمحافظة الغربية- بقصد ترويجها على المواطنين مقابل مبلغ مالي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير، وعثر بحوزته على جهاز كمبيوتر، طابعة، ماسح ضوئي “سكانر”، كمية من الورق الأبيض المستخدم في الطباعة، وحدة تخزين “فلاشة” تحتوي على نموذج لعملة معدة للطباعة.

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها في اصطناع العملات المحلية المقلدة، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم ترويج العملات المالية المقلدة وملاحقة وضبط مرتكبيها.