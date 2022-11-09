إحباط محاولة سيدة تهريب مشغولات ذهبية عبر منفذ رفح البري

تمكنت القوات الأمنية المعينة بميناء رفح البري، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط سيدة تحمل جنسية إحدى الدول، وبحوزتها مشغولات ذهبية عبارة عن 55 سلسلة ذهبية، مخبأة داخل حقائبها ، وذلك أثناء إنهاء إجراءات سفرها إلى إحدى الدول العربية عبر المنفذ بالمخالفة للقانون.

وبمواجهتها قررت حيازتها للمضبوطات المشار إليها، لتهريبها خارج البلاد بقصد الإتجار، واتخذت الاجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانىء المختلفة للبلاد، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.