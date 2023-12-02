إحباط محاولة سرقة أحد أبراج الضغط العالي في الإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، من إحباط محاولة أحد الأشخاص سرقة زوايا حديدية من أحد أبراج الضغط العالي في محافظة الإسكندرية.

تعود التفاصيل إلى تلقي الإدارة العامة لشرطة الكهرباء ، بلاغًا عن محاولة أحد الأشخاص سرقة بعض الزوايا الحديدية من أحد أبراج الضغط العالي، بدائرة قسم شرطة كرموز بمحافظة الإسكندرية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتمكنت من ضبط عاطل -له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية- وبحوزته 3 قطع حديدية مختلفة الأطوال زوايا أبراج، وزنت 9 كجم.

أمكن ضبطه وعُـثر بالمخزن الخاص به على كمية من كابلات الجهد المتوسط مختلفة الأطوال، والمقاطع وزنت 80 كيلو جرام.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.