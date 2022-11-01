إحباط محاولة خطف طفل ومساومة أهليته في الدقهلية.. والمتهم: والده ميسور

أحبطت أجهزة الأمن، محاولة شخص في ارتكاب جريمة خطف طفل، يبلغ من العمر 12 عامًا وطلب فدية من أهليته في محافظة الدقهلية، بعدما علم بثراء والده.

تعود التفاصيل، إلى تلقي مركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية ، بلاغًا من مالك مطاعم وشخص يتضمن اتهام شخص آخر “محدد” بالتخطيط لارتكاب جريمة خطف نجل الأول -يبلغ من العمر 12 عامًا- أثناء خروجه من المنزل متوجهًا للمدرسة، ثم التفاوض معه عقب ذلك لطلب فدية نظير إطلاق سراحه.

وبسؤال الثاني، أضاف أن الشخص المحدد المشار إليه حضر إليه عن طريق جار له بمحل سكنه، وطلب منهما الاشتراك معه في خطف نجل الأول، وإعطائهما مبلغ مالي نظير ذلك باستدعاء الأخير، وبسؤاله أيد ما سبق.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهداف المذكور وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، نظرًا لعلمه بأن والد الطفل ميسور الحال فخطط لخطف الطفل، وطلب فدية نظير إطلاق سراحه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.