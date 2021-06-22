إحباط محاولة تهريب 756 طربة حشيش مخبأة داخل سيارة بمحور قناة السويس (صور)

تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع أمن المنافذ، من ضبط شخص -مقيم بمحافظة الإسماعيلية- أثناء محاولته تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة المختلفة المخبأة داخل السيارة قيادته أثناء عبوره من الجهة الشرقية.

وعُثر بداخل السيارة على 756 طربة لمخدر الحشيش، 247 لفافة مختلفة الأحجام من نبات البانجو المخدر، كمية كبيرة من جوهر الأفيون المخدر وزنت 5 كيلوجرامات تقريبًا، هاتف محمول، مبلغ مالي.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.