إحباط محاولة تهريب 47 طنًا من معدن الرصاص الخام للخارج بميناء دمياط

أحبطت أجهزة الأمن، محاولة تهريب 47 طنًا من معدن الرصاص الخام المحظور تصديره داخل حاويتين إلى الخارج، في ميناء دمياط.

كانت معلومات وتحريات إدارة شرطة ميناء دمياط البحري بقطاع أمن المنافذ، اعتزام إحدى شركات الاستيراد والتصدير -الكائنة بمحافظة الدقهلية- تصدير رسالة عبارة عن قوالب لمعدن الألومنيوم الخام، إلى إحدى الدول الأجنبية داخل حاويتي بإجمالى وزن 47٫310 طن، وتلاعب صاحبة الشركة المشار إليها في مستندات الرسالة، وإخفاء مشمول مخالف ضمن المشمول الأصلي الوارد بالمستندات بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركية.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع الجهات المعنية مع جرد مشمول الرسالة المشار إليها، وأسفرت عملية الجرد عن ضبط 47٫100 طن قوالب لمعدن الرصاص الخام، المحظور تصديره.

وقدرت القيمة والرسوم والتعويض الجمركي بمبلغ 6 ملايين جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تشديد الرقابة على كافة المنافذ.