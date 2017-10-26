إحباط محاولة تهريب 30 آيفون بمطار القاهرة

مها أبوودنأحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب 30 هاتف محمول ماركة آيفون6 مخالفة لأحكام القانونوتعود التفاصيل إلى اشتباه رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى برئاسة محمد سرحان في أحد ركاب رحلة الخطوط السعودية رقم 321 القادمة من جدة. واشتبه محمد عب

مها أبوودن

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب 30 هاتف محمول ماركة آيفون6 مخالفة لأحكام القانون

وتعود التفاصيل إلى اشتباه رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى برئاسة محمد سرحان في أحد ركاب رحلة الخطوط السعودية رقم 321 القادمة من جدة.

واشتبه محمد عبد الوهاب مأمور اللجنة فى راكب مصري قادم ترانزيت دبى جدة القاهرة، وتم سؤاله عما إذا كان يحمل أية أشياء تستحق عليها رسوما جمركية فأجاب بالنفى

وبفتح حقائب الراكب تبين وجود 30 هاتف محمول ماركة أيفون 6 و٣٥بطارية موبايل وساعتين حريمي ورجالى ماركة رادو، وبلغت قيمة المضبوطات 400 ألف جنيه

وقرر سامى عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب للراكب 59 لسنة 2017