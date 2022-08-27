إحباط محاولة تهريب 240 طن حشيش من شرق قناة السويس لغربها

أحبطت أجهزة وزارة الداخلية محاولة نقل وتهريب 240 طربة لمخدر الحشيش من شرق قناة السويس إلى غربها، مخفاة داخل مخازن سرية، في إحدى السيارات، بحوزة عنصرين إجراميين، بقيمة مالية بلغت قرابة 1,7 مليون جنيه.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد رصدت نشاط إثنين من العناصر الإجرامية -مقيمان بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية- تخصصا في نقل وتهريب مخدر الحشيش من شرق قناة السويس إلى غربها، لترويجه على عملائهما واعتزامهما إخفاء تلك المواد بمخازن سرية داخل سيارة.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، الأمن العام، ومديرية أمن السويس، أمكن استهدافهما وضبطهما أثناء استقلالهما السيارة المشار إليها بدائرة قسم شرطة الجناين.

وعثر بحوزتهما على 240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام “بمخازن سرية بالسيارة”، مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ مليون و680 ألف جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.