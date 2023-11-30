إحباط محاولة تهريب 126 ألف قطعة ألعاب نارية محظور دخولها البلاد عبر ميناء بورسعيد

أحبطت أجهزة الأمن، محاولة جلب كمية من الألعاب النارية محظور دخولها للبلاد داخل إحدى الحاويات عبر ميناء شرق بورسعيد ، بإجمالي كميات بلغت 126 ألف قطعة ألعاب نارية.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع المنافذ، قد أكدت ورود حاوية إلى ميناء شرق بورسعيد قادمة على متن باخرة من إحدى الدول مشمولها “بطاطين”.

وأضافت التحريات أن الحاوية تحتوي على أصناف مخالفة ومحظور دخولها للبلاد “ألعاب نارية”، بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المختصة، أسفرت الجهود عن ضبط كميات من الأصناف والبضائع غير مثبتة بمستندات الرسالة عبارة عن 144 كرتونة بداخلهم أنواع وأحجام مختلفة من الألعاب النارية بإجمالي 126576 قطعة ألعاب نارية، مخبأة داخل الحاوية وغير مثبتة بالمستندات ومحظور تداولها داخل البلاد بالمخالفة للقانون.

وقدرت قيمة الضرائب والرسوم والغرامات المستحقة بمبلغ 2.3 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.