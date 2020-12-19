إحباط محاولة تهريب 1250 كيلو جرام من أحجار خام الذهب بأسوان

كشفت أجهزة الأمن عن محاولة تهريب 1250 كيلو جرام من أحجار يستخلص منها خام الذهب على متن سيارة نقل في محافظة أسوان، وضبطت القائم على التهريب.

كانت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة أسوان، بمديرية أمن أسوان، أثناء مرورها لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، كشفت الواقعة.

وتمكنت من ضبط سيارة نقل قيادة سائق -مقيم بأسوان- محمل عليها 25 جوالًا بداخلها أحجار الكوارتز التي يُستخلص منها خام الذهب تزن 1250 كيلو جرام.

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد إستخلاص خام الذهب منها بقصد التربح.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.