لايف

إحباط محاولة تهريب 1250 كيلو جرام من أحجار خام الذهب بأسوان

على متن سيارة نقل وضبط السائق.
أماني عوض 3:52 م, السبت, 19 ديسمبر 20 3:52 م, السبت, 19 ديسمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

كشفت أجهزة الأمن عن محاولة تهريب 1250 كيلو جرام من أحجار يستخلص منها خام الذهب على متن سيارة نقل في محافظة أسوان، وضبطت القائم على التهريب.

كانت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة أسوان، بمديرية أمن أسوان، أثناء مرورها لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، كشفت الواقعة.

وتمكنت من ضبط سيارة نقل قيادة سائق -مقيم بأسوان- محمل عليها 25 جوالًا بداخلها أحجار الكوارتز التي يُستخلص منها خام الذهب تزن 1250 كيلو جرام.

اقرأ أيضا  "سي دي سي": الحصول على لقاح كورونا لا يعني العودة للحياة الطبيعية

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد إستخلاص خام الذهب منها بقصد التربح.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

الداخلية: زيارات من ضباط الشرطة لدور رعاية الأيتام والمسنين (صور)

أماني عوض 3:47 م, السبت, 19 ديسمبر 20

إخماد حريق بعقار سكني بمدينة نصر.. وإنقاذ فتاة محاصرة بين النيران

أماني عوض 3:39 م, السبت, 19 ديسمبر 20

وزير التعليم العالي يسلم جوائز مسابقة محمد ربيع ناصر العلمية 2020 اليوم

جهاد سالم 1:54 م, السبت, 19 ديسمبر 20

وزير القوى العاملة لصيادي بورسعيد: «جاي أخدم الغلابة»

أماني العزازي 12:40 م, السبت, 19 ديسمبر 20

درجات الحرارة اليوم السبت 19-12-2020 في مصر

عصام عميرة 7:00 ص, السبت, 19 ديسمبر 20

الصحة : 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و26 وفاة

المال - خاص 12:07 ص, السبت, 19 ديسمبر 20