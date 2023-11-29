إحباط محاولة تهريب مواد بترولية وسجائر في الأقصر والقاهرة

أحبط رجال الشرطة، محاولة تهريب كميات من المواد البترولية كانت محملة على سيارة فنطاس بكميات بلغت 2500 لتر قبل بيعها بالسوق السوداء في محافظة الأقصر.

كان قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر ، قد تمكن من ضبط سائق -مقيم بدائرة مركز شرطة قوص في قنا- أثناء قيادته سيارة فنطاس، بداخلها 2500 لتر سولار بدون أوراق أو فواتير.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد البترولية بقصد بيعها بالسوق السوداء، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على رصد وتتبع العناصر الإجرامية من حائزي ومتجري المواد البترولية بقصد بيعها بالسوق السوداء.

على صعيد آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط سائق -مقيم بمحافظة الدقهلية- أثناء تستقلاله سيارة نقل، بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بداخلها عبوات سجائر مهربة جمركيًا.

وبالتفتيش عثر على 2750 عبوة سجائر مختلفة الأنواع، مهربة جمركيًا وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، مبلغ مالي.

وبسؤاله أقر بأنه يعمل مندوب لدى إحدى الشركات لتجارة السجائر ويقوم بتوزيع السجائر المهربة جمركيًا المضبوطة بحوزته على تجار التجزئة، والمبلغ المضبوط بحوزته حصيلة البيع.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم التموينية.