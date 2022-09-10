إحباط محاولة تهريب مشغولات ذهبية بجمارك مطار الغردقة

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي برئاسة جابر موسى مدير الإدارة من إحباط محاولة تهريب كمية من المشغولات الذهبية المرصعة بالأحجار الكريمة، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاتة والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أرمينيا على رحلة طائرة شركة اير كايرو اشتبه حسن فتحى مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب أجنبي الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء أو بضائع تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد كمال الدين مأمور الفحص تحت إشراف خالد يحيى رئيس قسم الفحص فتلاحظ وجود أشياء تكرارية .

وبالعرض على مهند سامى نائب مدير الإدارة قرر تكليف محمود عبد الباسط وشنوده كندس مأمورى الجمرك لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود حوالى ٥٠٠ جرام من المشغولات الذهبية المرصعة بالألماس مخبأة بين طيات الملابس حقائبة وعلى جسده .

قرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم ٢٠ لسنة ٢٠٢٢ وتحريز المضبوطات .

وقام بالجرد والتحريز لجنة من خديجة عبدالشافى مأمور الجمرك وهانى عبدالحافظ رئيس قسم الأمن الجمركي وأحمد عسكر مفتش مكافحة التهرب الجمركي .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتور قدرى هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .