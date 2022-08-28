إحباط محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش بمطار القاهرة

‏‎تمكن موظفو الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة رأفت وهيب عازر مدير الإدارة من إحباط محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش .

جاء ذلك بناء على إخبارية سرية من الإدارة العامه لمكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوي مفادها اعتزام الراكب “م . ا . م” تهريب ممنوعات حال وصوله للبلاد على رحلة طائرة شركة نيوز رقم ٥٩٣ القادمة من إيطاليا .

وبالعرض على محمود سعيد جوهر مدير الحركة كلف عبد الرحمن سيد إسماعيل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود ٣٥ جراما من التبغ المشبع بمخدر الحشيش داخل حقائبه، و٩٢ جراما من مادة بنية اللون من جوهر الحشيش المخدر .

قرر رأفت وهيب عازر مدير الإدارة الأولى بالإنابة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب رقم ١٠٥ ‏لسنة ٢٠٢٢ ‎بعد العرض على الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك مطار القاهرة الذي قام بعرض الراكب على النيابة المختصة .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.