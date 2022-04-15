إحباط محاولة تهريب قطع غيار شيش إلكترونية بمطار القاهرة

تمكن موظفو الجمارك بالإدارة الأولى ببمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد علي مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من قطع غيار الشيش الإلكترونية ومستلزماتها بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران اشتبه أحمد عمر عجمي رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكبة مصرية أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها اية أشياء ممنوعة أوما يجب الإفصاح عنه ويستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجابت بالنفى.. وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عبدالله شحاته مأمور الفحص وأحمد الشريف رئيس قسم الفحص فتلاحظ وجود كثافات متماثله وتأكيد الاشتباه .

وبالعرض على حمدي حافظ نائب مدير الإدارة قرر تكليف أمانى عبدالله مأمور الجمرك وسامح زاهر رئيس القسم المشرف على صالة الوصول بتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود 120 علبة قطع غيار شيش إلكترونية 360 عبوة زيوت شيش الكترونية مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبها .

قرر أحمد على مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 90 لسنة 2022 بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

وقام بالعد والتحريز لجنة من مصطفى فاضل ومحمود عبد المولي وفادي نبيل تحت إشراف أحمد الدلهماوي .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.