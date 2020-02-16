إحباط محاولة تهريب طائرات تجسس وأجهزة جنسية بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة عصام محمدين مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب 3 طائرات تنصت وتجسس وكمية من الأجهزة والألعاب الجنسية المحظورة.

ويأتي ذلك بالمخالفة للقانون رقم 216 لسنة 2017 بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آلياً ولاسلكياً تداولها والاتجار فيها، وأمر رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 3 لسنة 1998م وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والتعليمات الأمنية .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من واشنطن، اشتبه حسن مختار مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصرى الجنسية قادم من أمريكا .

وبالعرض على مجدى فريد مدير الجمرك بالإنابة قرر تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة أحمد عبدالعليم مأمور الفحص فتم تأكيد الاشتباه .

وبالعرض على عصام محمدين مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه من محمود رجب مأمور الجمرك تحت إشراف أحمد حسين مدير الحركة فتبين وجود 3 طائرات تنصت وتجسس متناهية الصغر بها كاميرا و20 كيلو جرام من الأجهزة والألعاب الجنسية SEX TOYS بين طيات الملابس داخل حقائبه .

وقرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركى رقم 29 لسنة 2020 والإحالة للنيابة العامة .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.