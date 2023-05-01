إحباط محاولة تهريب أموال و«أفيون» في مطار القاهرة (تفاصيل)

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بقطاع أمن المنافذ، من إحباط محاولة شخص تهريب مبالغ مالية عملات أجنبية، وضبط كمية من مخدر الأفيون بحوزة سيدتين في مطار القاهرة، وذلك في قضيتين منفصلتين.

في القضية الأولى، ضبطت شرطة مطار القاهرة شخص -مقيم بمحافظة الفيوم- لحيازته مبالغ مالية كبيرة عملات “أجنبية”، كانت مخبأة داخل حقائبه بالمخالفة لقانون النقد المصري، وذلك أثناء إنهاء إجراءات مغادرته البلاد.

وبمواجهته أقر بملكيته للمبالغ المالية المضبوطة بحوزته، واعتزامه السفر بها إلى خارج البلاد.

وفي القضية الثانية، تمكنت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوي باستخدام التعامل الفني من ضبط سيدتين -مقيمتان بمحافظة الشرقية- أثناء إنهاء إجراءات سفرهما على متن إحدى الرحلات الجوية.

وضُبط بحوزتهما 6 لفافات بداخلهم كمية من مخدر الأفيون وزنت 1,655 كيلو جرام، مخبأة أسفل طيات ملابسهن.

وبمواجهتهن أقرا بحيازتهن للمضبوطات بقصد توصيلها لأحد الأشخاص خارج البلاد مقابل مبلغ مالي.

واتخذت الاجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة، لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانىء المختلفة للبلاد.