إحباط محاولة تهريب أموال أجنبية في مطار القاهرة وضبط آخر يتاجر بالعملة بأسوان

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد الأشخاص أثناء محاولته تهريب مبالغ مالية في مطار القاهرة ، وضبطت شخص آخر في محافظة أسوان لاتهامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

كانت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بقطاع أمن المنافذ، قد تمكنت من خلال التعامل الفني من ضبط شخص -مقيم بمحافظة كفرالشيخ- لحيازته مبالغ مالية كبيرة من العملات الأجنبية بالمخالفة للقانون، وذلك أثناء إنهاء إجراءات مغادرته البلاد.

وبمواجهته أقر بملكيته للمبالغ المالية المضبوط بحوزته واعتزامه السفر بها إلى خارج البلاد، واتخذت الاجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانىء المختلفة للبلاد.

على صعيد آخر، تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بمحطة سكك حديد أسوان من ضبط شخص -له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أسوان- أثناء تواجده أمام المحطة، لحيازته مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والتربح منها خارج نطاق السوق المصرفية، واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.