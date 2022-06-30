إحباط محاولة تهريب أقراص ترامادول وأدوية بجمارك مطار القاهرة

تمكن موظفو الجمارك بالإدارة العامة للوارد الجوي برئاسة رامى دياب مدير عام الوارد بالاشتراك مع إدارة الفحص بالأشعة وإدارة البحث الجنائى ومباحث المخدرات بمطار القاهرة من ضبط محاولة تهريب أقراص ترامادول المخدرة وكمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود الواردة بجمرك الأمتعة الشخصية (مصر للطيران) برئاسة مايسة السيد مدير الجمرك اشتبهت سماح مدبولى مأمور الجمرك فى مشمول بوليصة الشحن رقم ٧٧/٥٧٤٦٥٧٢٦ بوزن 73 كيلو جرام واردة من دولة فرنسا بعدد ٥ طرود حيث لاحظت أن الوارد عبارة عن مأكولات جافة فى حين أن المدون على بوليصة الشحن أن الصنف الوارد أمتعة شخصية فقامت بالعرض على مدير الجمرك و التى وجهت بعرض الطرود على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة لجنة الفحص المكونة من أحمد جلال ومحمد غريب ونورهان محمد ومحمد سعد بإشراف محمد رشاد ومحمد جمال مدير إدارة عمليات الفحص بالأشعة.

وتم تأكيد الاشتباه والإفادة بوجود ما يشبه شرائط وعلب الأدوية موزعة داخل علب المأكولات الجافة المغلقة .

وتم تشكيل لجنة من سماح عواد مدبولي ومحمد عبد المنعم ورامي رمضان ابراهيم لفتح الطرود ومعاينتها فتبين وجود 954 شريطا بها 9540 قرص يشتبه أن تكون لمادة مخدرة و 162 علبة أدوية بشرية مخبأه داخل علب المأكولات الجافة .

كما تم عرض الأقراص على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع ميناء القاهره الجوى فأفادت بأن هذه أقراص الترامادول المخدرة . قرر رامى دياب مدير عام الوارد الجوى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 2 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك والمهندس وليد عبدالله رئيس قطاع الإلتزام التجارى وهالة محمود مستشار رئيس المصلحة والمشرف على قرية البضائع والدكتور سعد سالم رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا الإلتزام التجارى بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب .