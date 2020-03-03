إحباط محاولة تهريب أفيون و1186 طربة حشيش مخبأة بسيارة نقل (صور)

قبل تهريبها عبر المجرى الملاحى من شرق قناة السويس إلى غربها.

أحبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، محاولة تهريب 1186 طربة حشيش، و5 كيلوجرامات أفيون مخبأة داخل مخزن سري في سيارة نقل، قبل نقلها عبر المجرى الملاحى من شرق قناة السويس إلى غربها.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه استمرارًا لجهود أجهزتها فى مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، والعمل على تكثيف الملاحقات الأمنية لاستهداف وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.

المخدرات مخبأة بمخزن سري بالسيارة

وأضافت أن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، أكدت اعتزام أحد العناصر الإجرامية، يعمل سائق، وله معلومات جنائية -مقيم بمحافظة الشرقية- تهريب كمية من المخدرات من شرق المجرى الملاحي لقناة السويس إلى غربها، مخبأة داخل مخزن سري بإحدى سيارات النقل.

وعقب تقنين الإجراءات، بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس، أمكن استهدافه وضبطه أثناء استقلاله السيارة المشار إليها، بمنطقة شرق القناة، بدائرة قسم شرطة الجناين.

وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على 1182 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 150 كيلو جرام، 5 كيلو جرامات لمخدر الأفيون، مخبأة داخل مخزن سري بكابينة القيادة بالسيارة، مبلغ مالي.

بلغت قيمتها 10 ملايين جنيه

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة، بمبلغ 10 ملايين جنيه.

وبمواجهته بالمضبوطات، أيد المتهم ما جاء بالتحريات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة معه.