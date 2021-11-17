إحباط محاولة تهريب أدوية بشرية بجمارك السلوم وكمية من المشغولات الذهبية في مطار القاهرة

تمكن موظفو الجمارك بالإدارة العامة لجمارك السلوم برئاسة خالد الشبريسى من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

فبناء على الإخبارية المقدمة من محمد منصور مأمور حركة الصادر ومحمد حنفي بالأمن الجمركي وإدارة البحث الجنائي مفادها اعتزام المدعو س . ر . ع ليبي الجنسية قائد السيارة 6766 / 7983 جماهيرية ليبية مركبة تهريب أصناف مخالفة ضمن مشمول شهادة جمركية رقم 9836 لسنة 2021 صادر السلوم باسم شركة غ . ل ومشمولها مستنديا عبارة عن شتلات زراعية .

وبالعرض على محمد إبراهيم مدير إدارة الصادر قام بتشكيل لجنة من محمد منصور مأمور الحركة وسعيد عنب مدير التعريفة تحت اشراف جمال حامد مدير حركة الصادر لمعاينة وكشف السيارة بساحة الصادر فتبين وجود 789 كرتونة بإجمالى 778626 عبوة أدوية بشرية أصناف وأنواع مختلفة مخباة أسفل الشتلات الزراعية .

وقامت اللجنة بجرد وكشف الأدوية المضبوطة وذلك بمعاونة أحمد محمد مختار، عبد السلام محمد سعد ومحمد سعيد، وأحمد حامد نور الله وعيد زهران وسعيد علب مدير التعريقة ورضا ذكي مدير الإجراءات .

وبلغت القيمة 5 ملايين و885 ألف و 517 جنيه، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 11 مليون و771 ألف و 34 جنيه .

قرر خالد الشبريسى مدير عام جمرك السلوم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركية رقم 336 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات والإحالة للنيابة العامة لاتخاذ اللازمة وحرره محمد بدر الصباح .

كما تمكن موظفي الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى برئاسة رضا أبو العزم مدير الإدارة من ضبط كميه من المشغولات الذهبية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابه علي المعادن الثمينه والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط مصر للطيران رقم رقم ٧٠٦ القادمة من ميلانو اشتبه محمد يوسف مأمور اللجنة الجمركية فى راكب أجنبى من أصل مصرى قادم من إيطاليا يحمل شنطة .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء أوبضائع تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية فأجاب بالنفى .

وتم تكليف لجنة من محمد يوسف وهيثم محمد مأمورى الجمرك بإشراف إبراهيم عامر مدير الحركة لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا وبتفتيش حقائبه تبين وجود منظار و 5 عدسات أحجام مختلفة تستخدم فى فحص المعادن و14 كارت شهادة ضمان خاصة بالسوليتير وخواتم الألماظ وبتفتيشه ذاتيا تبين وجود مجموعة من كروت الفيز داخل محفظة النقود بفحصها تبين أن بداخلها لفافات من الورق بها فصوص أحجار كريمة أحجام وأشكال مختلفةً وداخل جيوبه 5 غوايش و3 خواتم من الذهب المرصع بفصوص الألماظ بوزن ١٣٧ جرام .

قرر رضا أبو العزم مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 190 لسنة 2021 بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

وقام بالجرد والتحريز هيثم أحمد وروضة طارق بإشراف عمرو عبد المنعم مدير الحركة .

وتصادف حضور مصطفى السيد مدير الإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى أثناء الضبطيه لتحية زملائه .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتورة حنان شوقي رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .