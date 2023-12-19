إحباط محاولة ترويج 1.2 مليون قطعة ألعاب نارية في الفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم ، من القبض على سائق أثناء قيادته سيارة ربع نقل محمل عليها 60 كرتونة تحوي ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، بإجمالي 1.2 مليون صاروخ لعب أطفال.

وبمواجهته أقر بأن المضبوطات ملك عامل -مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة- أمكن ضبطه، واعترف بتحصله على المضبوطات من آخر له معلومات جنائية”، مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير وبحوزته 50 ألف صاروخ ألعاب نارية مختلفين الأحجام والأشكال، كمية كبيرة من خامات التصنيع والفوارغ المعدة للتعبئة، الأدوات والمعدات المستخدمة في عملية التصنيع.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامي في النحو المُشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما حيازة وتصنيع وترويج الألعاب النارية.