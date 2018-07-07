إحباط محاولة بيع 9 حيوانات مهددة بالانقراض في أسوان

حسين رجب قالت وزارة البيئة السبت، أن قطاع حماية الطبيعة نجح في إحباط محاولة أحد الصيادين لبيع عدد 9 حيوانات برية بمحافظة اسوان بالتعاون مع قسم شرطة أسوان ثانوأشارت الوزارة في بيان نشر عبر صفحتها بـ"فيسبوك"، إلى أنه تم إلقاء القبض على الصياد لمخالفته قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 و تعديلاته و

حسين رجب

قالت وزارة البيئة السبت، أن قطاع حماية الطبيعة نجح في إحباط محاولة أحد الصيادين لبيع عدد 9 حيوانات برية بمحافظة اسوان بالتعاون مع قسم شرطة أسوان ثان

وأشارت الوزارة في بيان نشر عبر صفحتها بـ”فيسبوك”، إلى أنه تم إلقاء القبض على الصياد لمخالفته قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 و تعديلاته والملحق رقم 4 من اللائحة التنفيذية للقانون.

و كانت شكوى وصلت إلى الصفحة الرسمية لوزارة البيئة عبر فيسبوك تفيد بوجود أحد الصيادين الذي يقوم بالإتجار في الكائنات البرية ومحاولاته ببيع بعض من هذه الحيوانات لأحد التجار بمحافظة اسوان وذلك بالمخالفة لقانون البيئة والاتفاقيات الدوليه الخاصة بتنظيم الاتجار في الحيوانات البرية المهددة بالانقراض.

ووفق بيان الوزارة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنسيق مع مديرية أمن أسوان حيث تم عمل كمين للصياد والتاجر و تم القبض عليهما وكان بحوزة الصياد عدد 2 ثعلب جرو و ذئب و 5 ثعابين كوبرا مصرية مجمدة غير حية، و ثعبان كوبرى مصرية حية.

وأشارت الوزارة، إلي تم تحرير محضر بالواقعة و استلام الحيوانات المذكورة و التأكد من سلامتها و توفير الرعاية الطبية لها و في انتظار قرار النيابة بشأنها.

وشددت الوزارة على أهمية الحفاظ على تلك الأنواع البرية المهددة بالانقراض حتى لا تفقد البلاد أصول تلك الانواع، حفاظا على التنوع البيولوجى لهذه الكائنات وتحقيق التوازن للنظم البيئية .

