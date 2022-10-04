إحباط محاولة بيع 54 قطعة أثرية في أسيوط.. وضبط المتهمين

ألقت أجهزة الأمن القبض على 4 أشخاص متهمين بالإتجار في الآثار ، بعدما ضبطت بحوزتهم 54 قطعة أثرية قبل بيعها في محافظة أسيوط ، وذلك ضمن مواصلة التصدي الحاسم لجرائم الإتجار بالقطع الأثرية.

كانت معلومات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، قد أكدت تردد 4 أشخاص -مقيمين بنطاق محافظتي البحر الأحمر، المنيا- على أحد الفنادق الكائنة بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط للإقامة، وبحوزتهم مجموعة من القطع الأثرية والعملات المعدنية.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافهم وضبطهم، وعُثر بحوزتهما على 54 قطعة يشتبه في أثريتها.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات، بقصد الإتجار والتربح من وراء بيعها.

وبعرض القطع المضبوطة على الجهات المعنية أفادوا بأثريتها، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية بالحفاظ على التراث الثقافي والأثري المصري، والتصدي بحسم لجرائم الإتجار في القطع الأثرية.