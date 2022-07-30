إحباط محاولة بيع 38 تمثالًا أثريًا في الفيوم

أحبطت الأجهزة الأمنية محاولة بيع 38 تمثالًا أثريًا، بعدما تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة طامية بمديرية أمن الفيوم من ضبط عاطل – مقيم بدائرة قسم أول شرطة الفيوم- أثناء استقلاله إحدى السيارات.

وعثر بحوزته على 38 تمثالًا حجريًا يشتبه في أثريتها، وقطعة معدنية ذهبية اللون يشتبه أن تكون “مقلدة”، مبلغ مالي يشتبه أن يكون “مزور”، 4 هواتف محمولة، جهاز “لاب توب”.

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التنقيب عن الآثار والإتجار بها.