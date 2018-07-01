إحباط محاولة بيع 26 ألف لتر مواد بترولية مدعمة بالسوق السوداء في البحيرة

أ ش أ أسفرت الحملات التموينية لضباط مباحث التموين بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد ، عن ضبط (أ.ن.ا/ 44 عاما) صاحب محطة وقود سيارات، كائنة بالطريق الزراعي السريع بمركز إيتاى البارود ، لقيامه بتجميع والاستيلاء والتصرف في حصة المحطة من…

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أسفرت الحملات التموينية لضباط مباحث التموين بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد ، عن ضبط (أ.ن.ا/ 44 عاما) صاحب محطة وقود سيارات، كائنة بالطريق الزراعي السريع بمركز إيتاى البارود ، لقيامه بتجميع والاستيلاء والتصرف في حصة المحطة من المواد البترولية المدعمة (سولار)، لإعادة بيعها بالسوق السوداء بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، و بمراجعة الفواتير والسجلات الخاصة بالمحطة تبين استيلائه وتصرفه في 10 آلاف لتر سولار ، وضبط بحوزته 10 آلاف لتر أخرى .

كما تمكنت الحملات التموينية من ضبط (ع.ا.ن/41 عاما) مستأجر محطة تمويل سيارات الكائنة بالطريق الزراعي السريع بمركز إيتاي البارود ، لقيامه بتجميع مواد بترولية مدعمة لإعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط بحوزته 6 آلاف لتر بنزين 80 .

وتحررت المحاضر اللازمة وأحيلت للنيابة العامة وتولت التحقيق .

