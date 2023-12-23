إحباط محاولة بيع كميات من المواد البترولية بالسوق السوداء في الأقصر

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر ، من القبض على سائقي سيارة نقل أثناء تهريب كميات من المواد البترولية قبل بيعها في السوق السوداء.

واتضح أن المتهمين -يوجد لأحدهما معلومات جنائية- مقيمان بدائرة مركز شرطة إسنا، أثناء قيادتهما سيارتي نقل بدون رخص القيادة والتسيير، ومحمل عليهما 79 جركن تحوى 5135 لتر بنزين، 101 جركن تحوى 6565 لتر سولار، بدون أوراق أو فواتير.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد البترولية بقصد بيعها بالسوق السوداء.

واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما محاولات رفع الأسعار والرقابة على السلع المدعمة.