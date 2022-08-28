إحباط محاولة بيع صاحب شركة لـ 1489 قطعة أثرية في المنيا (صور)

أحبطت شرطة السياحة والآثار، محاولة بيع 1489 قطعة أثرية وعملات، عثرت عليهم بحوزة أحد الأشخاص في محافظة المنيا، وذلك ضمن أخبار الحوادث اليوم.

كانت معلومات وتحريات قسم شرطة سياحة وآثار المنيا، بقطاع شرطة السياحة والآثار، قد أكدت أن صاحب شركة استيراد وتصدير -مطلوب ضبطه في 7 قضايا “تبديد”، مقيم بمحافظة المنيا- في حيازته عدد من القطع الأثرية بقصد الاتجار.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وبمشاركة مديرية أمن المنيا، أمكن استهدافه وضبطه، وعثر بحوزته على عدد كبير من القطع يشتبه في أثريتها.

وانتهت اللجان المختصة من فحص 1489 قطعة منها عملات معدنية وورقية ميداليات، أباريق، أواني، والتي أقرت بأثريتها وأن لها قيمة تاريخية.

وبمواجهة المتهم أقر بحيازة المضبوطات بقصد الإتجار، وأن القضايا الصادرة ضده خاصة به، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما بمجال مكافحة جرائم الاعتداء على التراث الأثري، والعمل على ملاحقة وضبط حائزي القطع الأثرية للحفاظ على ثروة البلاد وتراثها القومي.