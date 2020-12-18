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إحباط جرائم عبر الحدود وتدريبات أمنية.. جهود الداخلية في يوم الشرطة العربي (فيديو)

جسد الفيديو بعض التدريبات الأمنية المشتركة، وما تقدمه من دورات تدريبية بنظم حديثة داخل أكاديمية الشرطة لمواجهة المخاطر التي تواجه العالم العربي من الجريمة المنظمة، ومكافحة الإرهاب.
أماني عوض 7:13 م, الجمعة, 18 ديسمبر 20 7:13 م, الجمعة, 18 ديسمبر 20

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أعدت وزارة الداخلية -اليوم الجمعة- فيديو يتضمن جهود الشرطة المصرية وتعاونها مع الأمن في الدول العربية، وذلك احتفالًا منها بـ “يوم الشرطة العربي” الذي يواكب 18 ديسمبر من كل عام.

ونشرت الداخلية الفيديو عبر قناتها على “يوتيوب” وصفحتها الرسمية على “فيس بوك”، تحت عنوان: “الاحتفال بيوم الشرطة العربي”.

وجسد الفيديو بعض التدريبات الأمنية المشتركة، وما تقدمه من دورات تدريبية بنظم حديثة داخل أكاديمية الشرطة لمواجهة المخاطر التي تواجه العالم العربي من الجريمة المنظمة، ومكافحة الإرهاب.

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وأبرزت الداخلية جهودها في مواجهة الجرائم العابرة للحدود مثل تهريب المخدرات، وما أحبطته خلال العام الحالي من محاولات للتهريب عديدة.

وسلط الفيديو الضوء على جهود رجال الشرطة الأمنية والإنسانية، وتطوير الرسالة الإعلامية ومركز الإعلام الأمني من أجل التواصل مع المواطنين.

يذكر أن وزارة الداخلية تحرص كل عام على المشاركة في اجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب، من أجل تبادل الخبرات واستعراض التحديات الأمنية والعمل على مواجهتها.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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