إحباط تهريب 9600 طربة حشيش من شرق قناة السويس لغربها

كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط أحد العناصر الإجرامية سائق -مقيم بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة- تخصص في نقل وتهريب كميات كبيرة من المخدرات من شرق قناة السويس إلى غربها عبر معدية الشط لترويجها على عملائه على مستوى الجمهورية، مستخدمًا في ذلك سيارة نقل بمقطورة من خلال إعداد مخازن سرية يصعب الوصول إليها.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، الأمن العام، وبالاشتراك مع الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، وباستهدافه أمكن ضبطه أثناء استقلالها السيارة سالفة الذكر.

وعثر بحوزته على 9600 طربة لمخدر الحشيش وزنت واحد طن، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 100 كيلو جرام، كمية من مخدر الأفيون وزنت 15 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتفي محمول مخبأة داخل مخازن سرية بالسيارة.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، واستخدامه للسيارة في النقل والتهريب.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 74 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.