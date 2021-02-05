إحباط تهريب 9 أطنان تحتوي على أحجار خام الذهب بالبحر الأحمر

أحبطت أجهزة الأمن محاولة تهريب 9 أطنان محملة على سيارة نقل تحتوى على أحجار تضم خام الذهب ، أثناء سيرها في محافظة البحر الأحمر.

التنقيب عن خام الذهب

جاء ذلك بعدما تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مرسى علم بمديرية أمن البحر الأحمر، والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية من كشف السيارة.

واشتبهت في السيارة نقل بدون لوحات معدنية، وبتفتيشها عثرت على كمية من الأحجار التي يشتبه فى احتوائها على خام الذهب.

وبالفحص اتضح أن الكمية تزن 9 أطنان تقريبًا، وذلك أثناء سيرها بدائرة القسم، قيادة أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة أسوان.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب، وأن الأحجار من متحصلات التنقيب، واتخذت الإجراءات القانونية.

أعلاف حيوانية مجهولة المصدر

على جانب آخر، تمكنت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط 25 طنًا من الأعلاف الحيوانية، 1,500 طن غراء بحوزة المدير المسئول عن مصنع للإعلاف الحيوانية والغراء -كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة- بتهمة مزاولة نشاطًا غير مشروع بتصنيع الأعلاف الحيوانية والغراء غير المطابقة للمواصفات القياسية، وتعبئة منتجاته داخل عبوات بدون بيانات تجارية بقصد طرحها للبيع بالسوق لجمهور المتسهلكين.

وضبطت 23 أسطوانة غاز أكسجين مجهولة المصدر وبدون مستندات بحوزة المدير المسئول عن شركة للخدمات البترولية بدائرة قسم شرطة الدخيلة، بتهمة تجميع أسطوانات غاز الأكسجين بدون ترخيص بقصد حجبها عن التداول وإعادة بيعها بالسوق السوداء، مستغلاً ظروف انتشار فيروس “كورونا”.