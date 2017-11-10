إحباط تهريب 600 ألف قرص كبتاجون مخدر

مها أبو ودن أحبطت الإدارة العامة لجمارك سفاجا، برئاسة مدحت رجب أحمد، مدير عام جمارك سفاجا، بالتنسيق مع فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء سفاجا، محاولة تهريب 600 ألف قرص كبتاجون مخدر، بالمخالفة للقانون. وتم الضبط بناء على مذكرة معلومات من فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء سف

مها أبو ودن

أحبطت الإدارة العامة لجمارك سفاجا، برئاسة مدحت رجب أحمد، مدير عام جمارك سفاجا، بالتنسيق مع فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء سفاجا، محاولة تهريب 600 ألف قرص كبتاجون مخدر، بالمخالفة للقانون.

وتم الضبط بناء على مذكرة معلومات من فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء سفاجا، بمحاولة السائق “ع. أ. ع” 34 سنة، من مواليد كفر الشيخ، تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة، والرائد حازم الشيخ رئيس فرع مكافحة المخدرات بسفاجا، والعقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية المدرجة بجداول المخدرات.

وبمعاينة التريللا رقم ع ن س 4825- د ع ج 2918 والمحملة بمشمول البيان الجمركى رقم 23127 لسنة 2017 والمصدرة للسعودية، والذى يشتمل على حمولة ليمون، تبيّن وجود 7 أجولة، بداخلها 400 كيس أحجام مختلفة تحتوى على 600 ألف قرص من أقراص الكيبتاجون المخدر مخبأة داخل بالتات الليمون يصعب كشفها.

وتم تقدير التعويض الجمركى بمبلغ 18 مليون جنيه، وقام بالتثمين ربيع راشد رئيس قسم التعريفة، والأستاذ مصطفى هاشم مأمور التعريفة.

وقرر طارق العزب، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 435 لسنة 2017، والتحفظ على المضبوطات، وإخطار الجهات المختصة، والإحالة للنيابة العامة.



