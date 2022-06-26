إحباط تهريب 35 ألف قطعة مستلزمات طبية داخل البلاد بميناء الإسكندرية

ألقت إدارة شرطة موانئ الإسكندرية بالإدارة العامة لأمن الموانئ، القبض على شخصين بمحافظة الإسكندرية أثناء إنهاء إجراءات وصولهما على إحدى رحلات الطيران، القادمة من دولة أجنبية، وبحوزتهما 35833 قطعة مستلزمات طبية متنوعة “أجنبية الصنع”، مخفاة بحقائب ضمن أمتعتهما بالمخالفة القانون.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتها للمضبوطات بقصد التهريب والإتجار، وقدرت القيمة والرسوم الجمركية المستحقة عليها بقيمة 6 ملايين و741 ألفًا و900 جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تشديد الرقابة على كافة المنافذ.