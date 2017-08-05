إحباط تهريب 2630 دولارًا مزيفة وهواتف محمولة بمطار القاهرة

ضبط عدد من كروت الميمورى مها أبوودن أحبط رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب بمطار القاهرة برئاسة محمد البحيرى نائب مدير الادارة، محاولة تهريب كمية من الدولارات المزيفة والهواتف المحمولة وكروت الميمورى المخالفة لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رق

ضبط عدد من كروت الميمورى



مها أبوودن

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب بمطار القاهرة برئاسة محمد البحيرى نائب مدير الادارة، محاولة تهريب كمية من الدولارات المزيفة والهواتف المحمولة وكروت الميمورى المخالفة لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1978.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من السعودية على رحلة الخطوط السعودية رقم 383 والقادمة من جدة اشتبه مصطفى دولة مأمور اللجنة فى راكب مصرى قادم من الصين ترانزيت جده وتم تمرير الحقيبة على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة سامح سيد على مأمور الجمرك فتلاحظ وجود هواتف داخل الشنط وتم تأييد الإشتباه وبتفتيشه ذاتيا، وتفتيش حقائبه تبين أن الراكب يرتدى صديرى يخفى به 2630 دولارا مزيف وعدد من كروت الميمورى و49 هاتف محمول ماركات حديثة.



قرر سامى عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضرى تهرب للراكب برقم 31 لسنة 2017.