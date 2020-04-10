إحباط تهريب 20 مليون عبوة ألعاب نارية بميناء الإسكندرية (صور)

في رسالة قادمة من إحدى الدول الأجنبية مشمولها عبارة عن ورق دوبلكس.

أحبطت الأجهزة الأمنية – اليوم الجمعة- محاولة تهريب كميات كبيرة من الألعاب النارية مختلفة الأحجام والأشكال بلغت 20 مليون عبوة من الشماريخ بميناء الإسكندرية.

الواقعة، أكدتها تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى.

وكشفت عن استيراد إحدى شركات الاستيراد والتصدير الكائنة بنطاق محافظة الجيزة، رسالة قادمة من إحدى الدول الأجنبية مشمولها عبارة عن ورق دوبلكس، داخل إحدى الحاويات، وإخفاء أصحاب الشأن أصناف محظور دخولها البلاد بقصد تهريبها بطرق غير شرعية.

وعقب تقنين الإجراءات، تشكلت لجنة أمنية جمركية لتفتيش الحاوية.

وأسفرت أعمالها عن ضبط 20 مليون عبوة من الشماريخ والألعاب النارية مختلفة الأحجام والأشكال وزنت 22 طن تقريبًا.

واتخذت الإجراءات القانونية في الواقعة، والتحفظ على الكمية المضبوطة.