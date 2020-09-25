إحباط تهريب 18 ألف لتر سولار بعد سرقتها من خط بترول بالسويس (صور)

أحبطت أجهزة الأمن، محاولة تهريب 18 ألف لتر سولار عقب سرقتها من خط أنابيب بترول بمحافظة السويس، وضبطتها على متن سيارة لنقل المواد البترولية، بمنطقة عتاقة بمحافظة السويس.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن السويس، أن تباع وسائق يوجد لهما معلومات جنائية، أقدما على تركيب محبس (كلبس)، بخط أنابيب البترول الممتد بالظهير الصحراوى، بدائرة قسم شرطة عتاقة.

وعقب تقنين الإجراءات وبالانتقال للمنطقة المُشار إليها، أمكن ضبط المذكوران أثناء استقلالهما سيارة نقل فنطاس، مُحملة بكمية قدرها 18 ألف لتر سولار، وبحوزتهما بندقية خرطوش وطلقتين من ذات العيار.

وبمواجهتهما اعترفا بسرقة كمية السولار حمولة السيارة من خط الأنابيب المُشار إليه، عقب تثبيت محبس (كلبس) عليه، وحيازتهما للسلاح الناري لحماية نشاطهما الإجرامي.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما استهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم سرقة خطوط أنابيب البترول.