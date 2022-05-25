إحباط تهريب 175 طربة حشيش في البحيرة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، من إحباط تهريب 175 طربة لمخدر الحشيش عثرت عليهم بحوزة أحد العناصر الإجرامية في محافظة البحيرة ، وقدرت قيمتها المالية بأكثر من مليون جنيه.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد تابعت نشاط أحد العناصر الإجرامية، تخصص في الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائه مُتخذًا من دائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة، وباستهدافه أمكن ضبطه أثناء تواجده بدائرة مركز شرطة كفر الدوار، وبحوزته 175 طربة لمخدر الحشيش وزنت 17,500 كيلو جرام، مبلغ مالي.

وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقيمة مليون و225 ألف جنيه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المخدرات.