إحباط تهريب 1520 طربة حشيش و125 ألف قرص مخدر بمطروح (صور)

أحبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، تهريب صفقتي مخدرات بمحافظة مطروح بقيمة ما يقرب من 23 مليون جنيه على التجار والمتعاطين، ضمت 1520 طربة حشيش و125 ألف قرص مخدر، وكميات من الكوكايين والأسلحة النارية والذخائر.

استغلال الدروب الصحراوية في تهريب المخدرات

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية الخطرة، تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة، وكذا الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، بكميات كبيرة وعلى نطاق واسع لترويجها على عملائهما بمحافظة مطروح.

وكشفت استغلال تاجري المخدرات، للدروب الصحراوية الوعرة بالحدود الغربية، في عمليات التهريب.

وأمكن رصدهما والوقوف على مظاهر نشاطهما الإجرامي، وهما: عاطلين، شقيقين –مقيمان بدائرة قسم شرطة سيدى براني بمطروح.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن مطروح، ضبطت الأجهزة الأمنية أحدهما أثناء استقلاله سيارة بدون لوحات معدنية، بالقرب من منطقة سكنه.

بنادق آلية وذخائر

وبعد التفتيش، عثر بحوزته على 1520 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 221,500 كيلو جرام، كمية من مخدر الكوكايين وزنت واحد كيلو جرام، 100 ألف قرص مخدر، بندقية آلية، 120 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، 3 خزن لأسلحة نارية، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمواد والأقراص المخدرة والسلاح الناري، والذخائر بقصد الاتجار مشاركةً مع شقيقه الهارب.

وقال إن المبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج.

وقدرت قيمة المواد المخدرة بقيمة 20 مليونًا و920 ألف جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

في سياق متصل، كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أحد العناصر الإجرامية تخصص في الإتجار بالأقراص المخدرة وترويجها على عملائه بالسلوم، وبحوزته 25 ألف قرص مخدر.

جاء ذلك بعدما تابعت الإدارة، نشاط عنصرًا إجراميًا، مقيم بدائرة قسم شرطة السلوم، تخصص نشاطه في الإتجار بالأقراص المخدرة، وترويجها على عملائه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن مطرح، ضبط أثناء استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة السلوم.

كميات من التامول في السلوم

وعثر بحوزته بعد التفتيش على 25 ألف قرص مخدر لعقار التامول، 2 بندقية خرطوش، 10 طلقات لذات العيار، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وبعد سؤال المتهم ومواجهته، أقر بمزاولته نشاط إجرامي في مجال الإتجار بالأقراص المخدرة، وترويجهاعلى النحو المشار إليه.

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بما يقرب من 2 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها، وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب.