إحباط تهريب 100 ألف جنيه مصري بأسيوط

كتبت مها أبوودن أحبط رجال الجمارك بمطار أسيوط الدولي برئاسة علاء سعد مدير الجمرك تهريب كمية من النقد المصرى بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي. وأوضح مدير الجمرك أنه عند إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المغادرين على إحدى الطائرات المتجهة إلى إحدى الدول العربية اشتبه محمود خليفة رئيس قسم الف

كتبت مها أبوودن

أحبط رجال الجمارك بمطار أسيوط الدولي برئاسة علاء سعد مدير الجمرك تهريب كمية من النقد المصرى بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

وأوضح مدير الجمرك أنه عند إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المغادرين على إحدى الطائرات المتجهة إلى إحدى الدول العربية اشتبه محمود خليفة رئيس قسم الفحص بالأشعة في الراكب وبالعرض على مدير الجمرك.

قرر تشكيل لجنة من أحمد محرز مأمور تفتيش الركاب وهيثم سيد فؤاد رئيس قسم الأمن الجمركي لتفتيش حقائبه حيث تم العثور على مبلغ 100 ألف جنيه مصري مخبأة داخل كيس ملوخية جافة داخل حقيبته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وتسليم الراكب مبلغ 5 آلاف جنيه المسموح بها قانونا، وتنازل الراكب عن المبلغ الباقي مقابل التصالح.