إحباط تهريب ٢٤ آيفون بمطار القاهرة

مها أبوودنأحبطت جمارك مطار القاهرة الدولى برئاسة سامى عبدالستار مدير الإدارة ، محاولة تهريب ٢٤ آىفون، بالمخالفة لأحكام قانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة خطوط

مها أبوودن

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولى برئاسة سامى عبدالستار مدير الإدارة ، محاولة تهريب ٢٤ آىفون، بالمخالفة لأحكام قانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة خطوط مصر للطيران رقم 672 القادمة من جده إشتبه محمد عبد المنعم مدير الحركة فى راكب مصري قادم من السعودية وتم سؤاله عما إذا كان يحمل أية أشياء تستحق عليها رسوما جمركية فأجاب بالنفى

وبفتح حقائب الراكب تبين وجود ٢٤ هاتف اى فون منها 22 هاتف محمول آيفون 7 وواحد آيفون 8 وواحد آيفون 6 البعض منها مخفاة داخل الحقيبة بين طيات ملابسة والبعض الآخر قام بتوزيعها على ركاب رحلة الطائرة

وبلغت قيمة المضبوطات 250 ألف جنيه

قرر سامى عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب للراكب 148 لسنة 2017