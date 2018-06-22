إحباط تهريب كمية من الهواتف المحمولة بمطار القاهرة

مها أبو ودنضبطت سلطات مطار القاهرة كمية من الهواتف المحمولة بالمخالفة للقانون.ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة طيران الخطوط الإماراتية القادمة من دبى اشتبه محمود سعيد، رئيس قسم تفتيش الركاب، فى راكب صينى بدت عليه علامات القلق والارتباك، وبسؤاله عن وجود أشياء تستحق رسومًا

مها أبو ودن





ضبطت سلطات مطار القاهرة كمية من الهواتف المحمولة بالمخالفة للقانون.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة طيران الخطوط الإماراتية القادمة من دبى اشتبه محمود سعيد، رئيس قسم تفتيش الركاب، فى راكب صينى بدت عليه علامات القلق والارتباك، وبسؤاله عن وجود أشياء تستحق رسومًا جمركية أجاب بالنفى.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد الشريف، مأمور الفحص، أفاد بوجود أجسام معتمة.

وبتفتيش حقائب الراكب تبيَّن وجود 79 هاتفا محمولا ماركة آيفون 8 مخفاة بين طيات ملابسه.

وتقدر قيمة المضبوطات بأكثر من 800 ألف جنيه.